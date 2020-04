Ebiquity, Nick Waters nuovo Ceo

Ebiquity ha nominato Nick Waters nuovo Ceo, che prenderà il posto di Alan Newman.

Waters viene da Dentsu Aegis Network, gruppo pubblicitario di cui ha gestito le filiali in Inghilterra ed Irlanda.

Dal 1 luglio, in concomitanza con l’avvio del nuovo ruolo di Waters, Alan Newman tornerà a ricoprire l’incarico di chief financial e chief operating officer.

Oltre all’annuncio della nuova nomina, Ebiquity ha reso noto al mercato nuovi provvedimenti per contrastare la crisi sanitaria in corso sul settore business.

Decidendo di tagliare il 20% le remunerazioni delle figure senior del management e dei membri del consiglio di amministrazione, sospendendo gli aumenti retributivi, applicato il cogedo ad alcuni dipendenti in Gran Bretagna e Francia e inoltre ha bloccato le nuove assunzioni.