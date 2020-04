Arriva Doggami, il social network per cani

Grande novità nel mondo del social network, arriva Doggami: è il nuovo social per cani su cui si possono scambiare consigli e opinioni o scegliere il giusto partner per far cuccioli, adottarli o venderli.

Con doggami si dà voce ai cani, veri e propri protagonisti del portale: è il cane, infatti, che propone e accompagna l’utente nella scoperta delle molteplici sezioni del sito, coinvolgendolo emotivamente non solo nella scelta del suo nuovo amico, grazie alla sezione “mappa incontri” e “mappa cuccioli”, ma anche nella proposta di innumerevoli soluzioni per renderlo felice a 360°, grazie alla “mappa servizi” (dog store, dog sitter, veterinari, psicologi).

Basta poco per diventare protagonisti di questa nuova realtà: iscrivi il tuo cane (cucciolo o adulto che sia) nelle sezioni dedicate e scopri milioni di possibilità di conoscere altri padroncini (o anche canili) che hanno a cuore la vita dei nostri amici a 4 zampe.

È bello pensare che un piccolo gesto d’amore possa migliorare la vita di tanti cani. E tu, cosa aspetti?

Iscriviti a doggami, il grande arco le cui frecce sono composte da padroni, animali e tante idee.



Inscrivi il tuo cane

Aggiungi cucciolo

Aggiungi servizio