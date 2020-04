Berlin Packaging, William J. Hayes nuovo ceo e presidente

Berlin Packaging ha annunciato che è stato nominato William J. Hayes ceo e presidente dell’azienda e membro del board stesso, a partire dal 13 Luglio 2020.

Attualmente ricopre il ruolo di ceo e presidente di BrandSafway.

Hayes ha esperienza all’interno di aziende e in settori industriali in via di trasformazione. Ha contribuito a incrementare il fatturato di Safway, che è arrivato quasi a 1 miliardo di dollari sul mercato nordamericano nel 2012 e a 5 miliardi sul mercato mondiale dei servizi alle imprese nel 2020. In passato Hayes ha ricoperto il ruolo di presidente di Honeywell Safety Products, diventando fra i maggior produttori di dispositivi di protezioni individuali. Inoltre ha avuto incarichi dirigenziali presso Nitto Denko, Brady e Johnson & Johnson.