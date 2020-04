Publicis Groupe, Justin Billingsley nuovo Global CMO

Il ceo e chairman di Publicis Groupe Arthur Sadoun di Publicis Groupe ha nominato Justin Billingsley Global Chief Marketing Officer.

Nel suo nuovo ruolo supporterà i vari Global Client Leader di Publicis e i loro clienti, gli ambiti chiave e gli aspetti in cui Billingsley si dovrà dedicare sono: il marketing e sviluppo prodotto, aiutando i clienti a trovare soluzioni per favorire la crescita; ‘client transformation’, promuovendo il modello Power of One di Publicis; sviluppo del new business ed espansione delle partnership; coordinamento di Pr e comunicazione interna ed esterna del gruppo.



Arthur Sadoun ha commentato: “Justin ha esperienza e doti uniche, un profilo che lo mette in condizioni di svolgere bene questo nuovo originale ruolo all’interno del nostro gruppo e, in maniera particolare, in questa fase di profondo cambiamento”.