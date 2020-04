Mapp Digital, Marco Salerno nuovo Sales Director Italy

Marco Salerno è il nuovo Sales Director Italy di Mapp Digital.

Ha avviato la sua collaborazione con Mapp come Sales Executive nel 2017, dopo aver maturato esperienza come Head of Partnership e Industry Head presso DoveConviene, ha 13 anni di esperienza nel settore vendite MarTech.



Nel suo nuovo compito Salerno si occuperà del settore New Booking e dell’ampliamento dello sviluppo della forza vendita in Italia, starà a stretto contatto con il Marketing, il Partner Management, il Business Development e il team Pre-Sales per l’obiettivo comune e per il perfezionamento delle attività di vendita sfruttando il know-how dei vari dipartimenti della società.