IL MONDO DEL MARKETING

Immobiliare.it, ecco il nuovo spot “Immagina un mondo senza limiti.”

Il secondo e ultimo episodio della nuova serie di spot

Televisione e online nel media mix della campagna pianificata dalla stessa azienda

Partito sul web il 19 aprile, il nuovo spot pubblicitario di Immobiliare è da domenica 26 aprile on air anche in televisione.

“Immagina un mondo senza limiti. Tutta la Terra respira con noi. Tutto sta cambiando” recita “Isn’t it fine”, la colonna sonora della nuova serie di spot di Immobiliare di cui è appena uscito il secondo ed ultimo episodio. Parole che, considerano il periodo che stiamo vivendo, sembrano profetiche.

“Siamo prossimi alla fase 2 dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus e sentiamo tutti il forte bisogno di ripartire”, dichiara Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare “Il nuovo spot racconta così un cambiamento importante, quello della casa, e vuole condividere un messaggio positivo di speranza e di rinascita”.

Il piccolo protagonista dello spot precedente si ritrova infatti ad affrontare con la sua famiglia lo spostamento in una nuova casa. È triste quando deve salutare la sua prima casetta di cartone (costruita nello spot precedente), ma le sue emozioni cambiano quando arriva nella nuova abitazione e si ritrova subito entusiasta. I suoi genitori, grazie al servizio disponibile su Immobiliare per valutare la casa in pochi passaggi, sono riusciti ad ottenerne il valore e finalizzarne la vendita. Con la ricerca su mappa, impostando il budget a loro disposizione, i due sono riusciti a trovare e comprare una villetta più adatta alle loro esigenze, più grande e completa di giardino, in cui il piccolo protagonista, insieme al fratello, ha la possibilità di costruirsi una nuova casa di cartone – stavolta all’aperto – usando proprio le scatole riciclate del trasloco.

Accanto ai protagonisti ancora una volta, a chiusura dello spot, la mascotte di Immobiliare che gioca in giardino con i bambini, e l’ormai famoso claim “Grazie Immo”.

“”È significativo che lo spot esca in un periodo come questo in cui stiamo passando ad una nuova fase della nostra vita. Una fase che speriamo faccia tesoro di quanto abbiamo imparato in queste settimane”, dichiara Niccolò Brioschi, partner e direttore creativo di PicNic. “L’augurio è che il cambiamento che ci aspetta sia emozionante quanto quello che si vive entrando per la prima volta in una casa nuova, insieme alla propria famiglia. Perché ogni casa è un’emozione diversa, un pezzo diverso della nostra vita».