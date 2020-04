Il limite all’inoltro dei messaggi su WhatsApp è già un successo

All’inizio di questo mese il team di WhatsApp ha annunciato di avere introdotto un nuovo limite per l’inoltro dei messaggi, così da combattere la diffusione virale delle notizie false, aspetto di fondamentale importanza in questo momento a causa della pandemia di Coronavirus.

Ebbene, a distanza di due settimane il team di WhatsApp sostiene che questa mossa ha già dato i suoi frutti, in quanto è stata registrata una riduzione del 70% dei messaggi “altamente inoltrati” (ossia quelli inoltrati più di cinque volte).

A dire degli sviluppatori il nuovo limite per l’inoltro dei messaggi rientra nelle varie iniziative portate avanti da WhatsApp per combattere le fake news e tale novità ha come risultato anche quello di rendere questo servizio di messaggistica istantanea una piattaforma ideale per le conversazioni personali e private.

Ricordiamo che risale al 2018 il primo limite per inoltrare i messaggi su WhatsApp, misura implementata inizialmente in India e poi estesa a livello globale.

La speranza è che, superata la fase di emergenza, si torni al limite di cinque contatti per l’inoltro dei messaggi. Staremo a vedere.

