Petronas Lubricants International, Domenico Ciaglia nuovo managing director Emea Region

Domenico Ciaglia è stato nominato managing director Emea Region (Europa, Medio Oriente e Africa) da Petronas Lubricants International (PLI), la divisione dedicata alla produzione e commercializzazione di lubrificanti di Petronas, società petrolifera nazionale della Malesia.

Ciaglia ha esperienze nel settore automotive e nel campo dei lubrificanti e dei prodotti chimici, nel gruppo ha ricoperto diversi incarichi, quattro anni come managing director e ceo ha diretto Arexons.

Ha inoltre ricoperto diversi ruoli nell’ambito del marketing e business development, nel Gruppo Fiat/Magneti Marelli e aziende del mondo private equity e in ultimo in Petronas Lubricants International nel ruolo di general manager Nord America e general manager marketing strategy e business development.