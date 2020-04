Mutti, Michele Laterza nuovo corporate communication & pr manager

Michele Laterza da fine aprile 2020 assume la carica di corporate communication & pr manager per la l’azienda Mutti.

Il suo compito sarà di occuparsi del lavoro sul brand e individuare le opportunità di comunicazione istituzionale più in linea con il gruppo.

Michele Laterza, ha un’ esperienza decennale nella comunicazione integrata d’impresa in multinazionali di diversi settori, chimico-farmaceutico, beni di lusso e aereonautico, inizialmente in Bayer, poi in Luxottica come specialista in comunicazione e in Avio Aero dove si è occupato della funzione communications & public affairs.