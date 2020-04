WhatsApp: se hanno cancellato un messaggio in chat potete recuperarlo

Nonostante WhatsApp non includa al suo interno una funzione del genere, esiste un modo per recuperare i messaggi che ritrovate cancellati in chat

Ancora oggi esistono, anche se in numero bassissimo, persone che non hanno scaricato sul proprio smartphone WhatsApp. La nota l’applicazione di messaggistica istantanea sta tornando ancora più utile alle persone in quest’ultimo periodo. Il coronavirus ha infatti relegato tutti all’interno delle proprie abitazioni, e per questo un’applicazione del genere non può essere altro che una sorta di passatempo.

In molti stanno trovando infatti ancor più benefici utilizzando WhatsApp, applicazione che nel corso degli anni hai introdotto diverse novità. Molte di queste arrivate ovviamente con i nuovi aggiornamenti, hanno lasciato il pubblico di stucco in più occasioni. La più interessante e che ha stravolto le abitudini degli utenti è stata quella che consente la cancellazione dei messaggi anche dopo il loro invio. In molti sono rimasti contenti di questa novità, visto che permette di rimediare a errori, ma quando qualcuno si trova un messaggio cancellato in chat, di certo non reagisce bene.



Tutti gli utenti che si credono se sia possibile recuperare un messaggio cancellato su WhatsApp, hanno avuto un esito positivo: esiste un’applicazione. Questa è gratuita e soprattutto legale per cui non ci saranno problemi.

Si tratta di WAMR, app che consente di registrare tutte le notifiche in entrata in modo tale da recuperare anche i messaggi che sono arrivati con esse. Non dovrete fare altro che scaricare l’applicazione e tenerla attiva in background. In questo modo potrete garantire la memorizzazione di tutti i messaggi in arrivo grazie alle notifiche.

