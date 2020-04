Nasce De Agostini Creative

De Agostini apre la sua agenzia creativa, sarà guidata da Marco Pelliccioli

E’ stata annunciata l’apertura della De Agostini Creative, da parte della Digital De Agostini che con i suoi 10 anni di esperienza è impegnata in attività di broadcasting, realizzando campagne di brand, pro-social, sales, out of home, on the ground, progetti di motion & graphic design.



La nuova agenzia sarà sotto la guida di Marco Pelliccioli, con l’incarico di chief creative officer De Agostini Creative, il quale avrà il compito di continuare ad operare anche sulle attività di Digital De Agostini. con diretto riporto a Massimo Bruno, direttore canali Tv De Agostini Editore.



De Agostini Creative si occuperà di promuovere servizi di copywriting, scripting, editing, video production, music & sound design, art direction con pacchetti grafici per produzioni originali e programmi di acquisizione, animazione, storyboarding, web & social design e branding.