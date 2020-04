Equinox, Giorgio Mercogliano nuovo managing partner

Gli azionisti di Equinox hanno nominato Giorgio Mercogliano nuovo managing partner dell’azienda.

Equinox è una società che si occupa di investimento di private equity indipendente che investe in operazioni di partecipazione qualificata in imprese italiane nel segmento mid-market.

Nel suo nuovo incarico sarà responsabile delle attività operative del gruppo.

E’ entrato in Equinox dalla nascita della società, lavorando al fianco di Salvatore Mancuso, con i suoi vent’anni di esperienza nel settore della finanza aziendale, che ha maturato grazie ad incarichi per la maggior parte nel settore del private equity.