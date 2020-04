Adoratorio, scelta da Diesel per la campagna di lancio di Diesel Wynwood a Miami

Diesel, per la sua ultima ultima iniziativa ha scelto Adoratorio, agenzia italiana con sedi a Brescia e Milano, per lo sviluppo digitale della campagna di lancio di Diesel Wynwood: il complesso condominiale in costruzione a Miami, Florida.

‘The World’s Most Expensive T-Shirt’ è il nome della campagna progettata da Small New York, è stata lanciata a inizio 2020 ad Art Basel.

Il procedimento è molto semplice, si acquista una t-shirt, e si riceve un appartamento in regalo. Il numero delle t-shirt è limitato, sono solo 143 (lo stesso numero degli appartamenti) e la più economica ha un cartellino da 800.000$.