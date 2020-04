Utile vademecum per fare la spesa in sicurezza

Mascherine prima di entrare nel negozio, gel e spray oltre che per le mani per disinfettare i manici dei carrelli, guanti usa e getta e, ovviamente, distanziamento sociale. E ancora, una volta a casa, occhio alle buste della spesa: evitare di posarle sul piano di lavoro degli alimenti, che va pulito e disinfettato, così come vanno lavate accuratamente frutta e verdura fresche. L’Istituto Superiore di Sanità ha redatto il​ rapporto tecnico “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-CoV-2”, dedicato sia agli operatori del settore alimentare che devono seguire la corretta igiene nella produzione primaria, controllare e tracciare i prodotti, dare informazioni al consumatore attraverso una idonea etichettatura, sia ai consumatori che devono seguire regole precise in ambito domestico di igiene, conservazione e consumo degli alimenti.

Ecco i consigli per i consumatori: prima di fare la spesa, ​”se hai sintomi compatibili con COVID-19, resta a casa. Prepara una lista della spesa per ottimizzare i tempi all’interno dei negozi. Ricorda di portare con te la mascherina”. Al momento della spesa: “​Mentre sei in attesa, mantieni il distanziamento dagli altri clienti. Prima di entrare negli esercizi commerciali per alimenti, indossa la mascherina. Rispetta le norme indicate dai gestori degli esercizi commerciali inclusi, se presenti, i percorsi obbligati da loro definiti all’interno dei locali. Utilizza gli spray o i gel sanificanti disponibili per disinfettare i manici dei carrelli/cestini. Utilizza sempre gli spray o i gel sanificanti disponibili per disinfettarti le mani. Mantieni il distanziamento dagli altri clienti e dal personale. Usa sempre i guanti ‘usa e getta’ per gli alimenti sfusi (frutta, verdura, panetteria, ecc.). Non toccare i prodotti in esposizione; limitati a prendere e depositare nel cestino/carrello gli articoli che intendi acquistare”. Infine, una volta a casa: “​Non riporre le borse della spesa su superfici che verranno a contatto con alimenti; lava periodicamente le borse della spesa riutilizzabili. Prima e dopo aver riposto la spesa, lavati accuratamente le mani. Disporre gli alimenti in frigo rispettando il principio di separazione fra i prodotti crudi e cotti. Prima e dopo la preparazione degli alimenti pulisci le superfici di lavoro, igienizzale (alcol al 75% o soluzione a base di cloro 0,1%) e risciacquale accuratamente. Prima e dopo la preparazione degli alimenti, lavati accuratamente le mani. Fai attenzione alla corretta cottura degli alimenti (fino al cuore del prodotto); non utilizzare per i prodotti cotti utensili o contenitori impiegati per alimenti crudi. Prima del consumo, lava accuratamente frutta e verdura destinata ad essere consumata cruda, e risciacquala sotto acqua corrente”.