Sanofi Italia, Marcello Cattani nominato country lead e direttore generale

Marcello Cattani dal 22 aprile 2020, è country lead e direttore generale dell’azienda farmaceutica Sanofi Italia. Prende il posto di Hubert de Ruty, che dirigerà la business unit general medicines della filiale in Francia.

Nel nuovo incarico, Cattani guiderà il comitato direttivo di Sanofi in Italia puntando a velocizzare il percorso di sviluppo culturale e strategico già avviato negli ultimi mesi dal nuovo ceo del gruppo, Paul Hudson.

Mediante un lavoro di cooperazione tra le quattro business unit con cui Sanofi lavora nel nostro Paese.

Manterrà inoltre il ruolo di general manager della bu specialty care, la divisione specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia, immunologia e malattie rare del sangue.

Cattani, nel suo curriculum ha accumulato vent’anni di esperienza nelle aree marketing e commerciale del settore chimico-farmaceutico, con diversi incarichi a livello nazionale ed internazionale.

E’ approdato in Sanofi nel 2015, ma in passato ha avuto modo di crescere a livello professionale in Procter & Gamble e Bristol-Myers Squibb con diversi impieghi in campo medical, commercial, strategico, marketing e anche in sfere specialistiche, come in campo immunologico, cardiovascolare, metabolico, oncologico ed ematologico. Ha inoltre lavorato in Procter & Gamble Pharma, con incarichi nel business primary care e specialistico.