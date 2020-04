C’è una nuova notifica che fa impazzire gli iPhone

Vi ricordate del carattere indiano che avevamo scoperto nel 2018 e che se ricevuto da un iPhone poteva bloccarlo costringendo l’utente al reset? Oggi c’è una nuova segnalazione di un problema simile, che coinvolge un carattere indiano e una emoji della bandiera italiana (che coincidenza!).

Questa serie di caratteri se inviati ad un dispositivo iOS e mostrati come notifica rallenteranno lo smartphone fino a costringerlo ad un refresh dell’interfaccia. Niente di grave e anche abbastanza innocuo. La cosa fondamentale e non riavviare il telefono in quel breve istante in cui il telefono rallenterà. Il problema sembra essere un errata gestione di iOS nella gestione di questa sequenza di caratteri che porta ad un riempimento rapido della memoria, costringendo l’interfaccia a ricaricasi.

Il problema si presenta solo se questo messaggio è mostrato come notifica e nonostante stia girando sotto forma di emoji di bandiera italiana dovrebbe funzionare con tutte le emoji. Abbiamo testato il problema e siamo riusciti a riprodurlo su WhatsApp, mentre Telegram sembra sia già corsa ai ripari non mostrando nessuna notifica e nella chat riportando un generico Unsupported characters.

Il problema sembra già risolto nella beta di iOS 13.4.5.

