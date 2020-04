Uilca, Lea Ricciardi è la nuova direttrice di comunicazione e relazioni esterne

Lea Ricciardi è stata nominata direttrice comunicazione e relazioni esterne, ricoprirà inoltre il ruolo di addetta stampa dell’organizzazione sindacale della Uilca (Uil Credito Esattorie e Assicurazioni).

Ricciardi originaria di Matera, si è laureata in giurisprudenza alla Sapienza di Roma con un Mba in gestione integrata d’impresa della Fondazione Cuoa, ha esperienza come consulente di comunicazione d’impresa.