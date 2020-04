Sonia Nicastro nuova Sales and Marketing Manager di Imperial Tobacco Italia

Laureata in Economia Aziendale alla Luiss Business School di Roma e in International Mba presso Eada Business School di Barcellona, Sonia Nicastro ha esperienza nei settori beverage e largo consumo.

E’ entrata in Imperial Tobacco Italia nel 2014 prima nel ruolo di Brand Manager Premium Brands e dopo come Brand & Activation Manager New Generation Products.

E’ arrivata al suo nuovo incarico di Sales and Marketing Manager Italy dopo importanti successi ottenuti dalla sigaretta elettronica myblu che diventata il marchio principale tra sistemi chiusi venduti in tabaccheria.