Mcc, sbloccate anche garanzie sotto 100%

L’ad Mattarella, già oggi disponibile allegato per le imprese

“Quasi tutte le misure sono già disponibili per il sistema bancario, quanto alle garanzie al 90% per il 25% del fatturato fino 5 milioni e quelle 90+10 saranno disponibili alle banche da lunedì della prossima settimana, già da oggi sarà disponibile l’allegato da far compilare alle imprese, per cui già si può lavorare per presentare le domande da lunedì della prossima settimana”. Così l’ad di Mcc, Bernardo Mattarella, in audizione presso la commissione d’inchiesta sulle banche.

Mediocredito centrale, che gestisce il Fondo di garanzia Pmi, ha visto arrivare finora in tutto “17.881 domande per oltre 2,7 miliardi di importo finanziato, di queste 16.368, per un totale di circa 2,6 miliardi, sono ai sensi delle nuove normative, solo 1.513 solo ai sensi della precedente normativa”, precedente all’emergenza Coronavirus. E secondo l’ultimo aggiornamento le richieste approvate “sono già 12.600 per quasi 2 miliardi di euro”. Ma, avverte, “altre 3.500 quasi sono in approvazione per il Consiglio di domani”.





