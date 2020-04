Citrix, Darren Fields è il nuovo Vice President per il Networking EMEA

Citrix ha annunciato la nomina di Darren Fields per il ruolo di Vice President, Networking EMEA. Darren aveva ricoperto di Regional Vice President, per l’area Regno Unito & Irlanda. E’ attivo nel suo incarico dai primi di aprile 2020 e si occupa dell’intero business legato al networking nell’area designata.

E’ entrato in azienda nel 2017 controllando le operazioni aziendali sia nel Regno Unito che in Irlanda dove grazie alle sue doti di leadership è riuscito ad aumentare le vendite, facendole crescere significativamente nel periodo di trasformazione dell’azienda.

In passato, Darren è stato responsabile per la divisione Cloud and Security in Vodafone in Nord Europa e ha ricoperto una serie di incarichi di leadership presso Telefonica, EMC, BMC e Xerox.

“Negli ultimi 3 anni, una parte importante del mio lavoro è stata quella di facilitare la migrazione al cloud delle aziende clienti di Citrix, migliorando la loro esperienza di lavoro grazie anche a un ecosistema di partner fidelizzato. Non vedo l’ora di dedicarmi completamente al networking in quanto esso rappresenta un pilastro fondamentale per la transizione al cloud delle aziende in tutta Europa.” Ha detto Darren Fields, Vice President, Networking EMEA di Citrix.