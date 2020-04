Bper e UnipolSai hanno perfezionato un accordo, per unnuovo modello di “assurbanca”

Bper e UnipolSai hanno perfezionato un nuovo accordo distributivo che potenzia la bancassicurazione e introduce un modello di “assurbanca”. Nelle agenzie della compagnia assicurativa gli agenti potranno promuovere prodotti bancari del gruppo Bper sia a privati che ad aziende fino ai 10 milioni di fatturato, mentre le filiali dell’istituto potranno promuovere prodotti assicurativi di UnipolSai alla propria clientela nel segmento aziende, in una logica addizionale rispetto al catalogo di Arca Assicurazioni. L’accordo permetterà rilevanti sinergie per Bper, quantificabili in un contributo all’acquisizione di oltre 200 mila nuovi clienti e di circa 40.000 imprese assicurate. “Siamo molto soddisfatti – ha sottolineato l’ad Alessandro Vandelli, nella foto – per il perfezionamento di questo accordo distributivo, che costituisce una novità assoluta nel panorama bancario e assicurativo italiano. Intendiamo costruire un modello operativo integrato che permetterà di valorizzare al massimo la partnership con UnipolSai e l’offerta alla clientela, con l’obiettivo di soddisfarne al meglio i bisogni. L’intesa raggiunta migliora ulteriormente l’efficacia operativa di Bper in un comparto strategico per il nostro modello di business”.