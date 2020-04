Borgosesia ​compra Lake Holding con portafoglio di 15 milioni

Borgosesia (nella foto, Davide Schiffer) ha concluso un accordo per l’acquisto del 100% di Lake Holding, un veicolo di investimento di cui la società già deteneva una partecipazione del 5%, a cui risultavano collegati una serie di diritti tra cui quello di beneficiare del 51% degli utili e del patrimonio netto di liquidazione. Lake Holding controlla, attraverso società interessate da un processo di turnaround, un portafoglio composto da due aree principali denominate Altolago e Multipla su cui sono previste successive valorizzazioni, alle quali si aggiungono unità immobiliari già edificate che saranno successivamente oggetto di vendita. Nell’ambito della transazione il valore dei suddetti beni immobiliari, stimato intorno a 18 milioni di euro, è stato convenuto in 15 milioni circa. Tenuto conto delle passività gravanti sul Lake Holding, oggetto di acquisizione ancora da estinguersi, l’operazione comporterà per Borgosesia un investimento complessivo pari a 1,6 milioni, parte del quale assolto mediante permuta di azioni proprie già detenute da Borgosesia. L’intervento Altolago a Brezzo di Bedero, Luino, sarà dedicato interamente al residenziale. Studiato da ARW, consiste nella realizzazione di 28 ville trilocali e quadrilocali (tot. 3.000 mq circa) dotate di giardino privato rivolto al lago. Multipla, di complessivi 14.000 mq circa degradanti sul Lago Maggiore, prevede lo sviluppo di tre comparti posizionati sui tre livelli degradanti dell’area : il livello più basso, adiacente al centro abitato del paese e alla marina, avrà una destinazione commerciale e in piccola parte direzionale; il secondo è collocato nell’area panoramica di mezzo e ospiterà circa 6.000 mq di residenze per la terza età di elevata qualità con annessi servizi specifici sulle esigenze della persona e quello più alto allo sviluppo di ville di prestigio.