TeamSystem acquisisce il 61% di MBM Italia

TeamSystem, leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha acquisito il 61% di MBM Italia, società padovana che sviluppa software per il segmento delle Pmi e delle grandi aziende, con un fatturato 2019 di 6.9 milioni di euro, un ebitda di 3.5 milioni in crescita del +30% rispetto al 2018 e oltre 100 clienti, in particolare nel settore del fashion. L’operazione permette al gruppo pesarese di consolidare il proprio posizionamento nel settore dell’Industria 4.0. “Puntiamo fortemente sull’open innovation per acquisire esternamente know-how, soluzioni innovative e skill che sarebbero difficili da sviluppare internamente – ha dichiarato il ceo di TeamSystem, Federico Leproux (nella foto). Riteniamo che MBM Italia possa essere un prezioso tassello di questa strategia che è volta consolidare il nostro posizionamento di principale interlocutore delle Pmi del nostro Paese nel campo della digitalizzazione”. Per Tullo Mosele, fondatore e socio di MBM Italia, “questa operazione ci darà la possibilità di fare un salto di qualità venendo a contatto con un ambiente che ha fatto dell’innovazione una linea strategica fondamentale e con un ampio network che ci consentirà di proseguire il nostro percorso di crescita”.