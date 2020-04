Poste, Matteo Del Fante riconfermato ad

Matteo Del Fante è arrivato al vertice del gruppo nell’aprile 2017 proveniente da Terna, è stata riconfermata la sua carica di amministratore delegato.

Ha puntato sull’innovazione e ha proposto un modello di diversificazione del business, garantendo al contempo che Poste mantenesse una presenza territoriale.

L’azienda ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita dell’1,6% a 11,03 miliardi superando gli obiettivi.”L’innovazione è indispensabile affinché un’azienda diversificata delle nostre dimensioni rimanga competitiva in un momento in cui i mercati tradizionali stanno per essere rivoluzionati” ha spiegato Del Fante.



La riconferma a Poste Italiane riguarda anche la presidente Maria Bianca Farina, arrivata alla presidenza nel 2017.

Dal giugno 2017 Farina ricopre la carica di Presidente di Poste Vita e Poste Assicura, di cui è stata Amministratore Delegato e dal dicembre dello stesso anno ha assunto il ruolo di Presidente della Fondazione Poste Insieme onlus e nel 2016 è stato nominato Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana.