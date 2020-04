Erg ha chiuso il 2019 con un utile di 11 milioni

L’assemblea degli azionisti di Erg ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che evidenzia un utile di 11 milioni di euro e ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019 che registra un risultato netto a valori adjusted di 104 milioni di euro. L’assemblea ha anche deliberato il pagamento di un dividendo di 0,75 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 20 maggio 2020 (payment date), previo stacco della cedola a partire ​dal 18 maggio 2020 (ex date) e record date il 19 maggio 2020. “Al riguardo”, sottolinea una nota, “alla luce delle valutazioni ad oggi effettuate circa l’impatto dell’emergenza Covid-19, si ritiene che il pagamento del dividendo non influisca né sulla stabilità finanziaria del Gruppo nel breve così come nel medio termine, né riduca la capacità di investimento nella crescita e nello sviluppo, anche tenuto conto che da sempre la politica di distribuzione adottata dal Gruppo si basa sulla compatibilità del pagamento dei dividendi con la solidità finanziaria, nell’ottica della crescita sostenibile nel lungo periodo”.