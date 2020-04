Carraro revoca dividendo e riacquisto azioni proprie

Carraro (nella foto, il Ceo Alberto Negri), multinazionale padovana attiva nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, ha deliberato di revocare la proposta di distribuzione del dividendo sugli utili dell’esercizio 2019 in conseguenza della diffusione del Coronavirus.

“Il regime di grande incertezza che caratterizza questo periodo induce ad adottare un approccio prudenziale al fine di sostenere possibili futuri impatti economico-finanziari”, spiega una nota, che precisa che la cedola sugli utili 2019 “sarà eventualmente proposto quando l’attuale situazione legata al COVID-19 sarà superata o comunque si delinei un quadro maggiormente chiaro sull’attuale situazione nella misura in cui le condizioni complessive in quel momento lo consentano”.

Il gruppo ha anche revocato la proposta di un programma di riacquisto di azioni proprie.