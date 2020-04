Borsa: Europa apre positiva

Parigi guadagna lo 0,57%, bene anche Londra

Avvio in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dell’1% a 16.615 punti. Avvio in generale rialzo per i listini europei. La migliore è Francoforte che guadagna l’1,17%, seguita da Londra (+0,8% alle prime battute della seduta) e da Parigi che ha segnato un’apertura in aumento dello 0,57 per cento.

Seduta positiva e di generale recupero per i listini asiatici eccetto Tokyo che lascia sul terreno lo 0,74%. Bene Seul che chiude in aumento dello 0,89% mentre a seduta ancora in corso Hong Kong guadagna lo 0,41% e le borse di Shanghai e Shenzhen rispettivamente lo 0,47 e lo 0,86 per cento.



Lo spread Btp–Bund è poco mosso a 262 punti base, in marginale calo rispetto alla chiusura di ieri quando il differenziale fra il decennale italiano e il Bund. tedesco si era assestato a 263 punti.





ANSA