Banca Albertini, perfezionato l’aumento di capitale da 28 milioni

Banca Albertini – istituto di private banking guidato da Alberto Albertini (nella foto) entrato nel 2018 a far parte del Gruppo Ersel della famiglia Giubergia – ha perfezionato l’aumento di capitale da 28 milioni di euro, che porta il capitale sociale a 38 milioni di euro e il patrimonio netto a 51 milioni di euro. L’operazione, ricorda una nota, non ha mutato l’assetto societario della banca in quanto la sottoscrizione è stata effettuata pro quota dai due azionisti: Ersel Sim mantiene la quota del 64,3% del capitale post aumento e Alberto Albertini il 35,7%. Il livello di patrimonializzazione raggiunto dalla Banca, si afferma, incrementa le possibilità di azione necessarie per una efficace gestione accentrata di una Tesoreria di grandi disponibilità ed esigenze, quale è quella del gruppo Ersel, le cui dimensioni in termini di patrimonio netto consolidato raggiungono 791 milioni di euro, con masse complessive della clientela pari a 19,4 miliardi di euro a fine 2019.