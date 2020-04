Windtre, la ​fibra ultraveloce arriva a Benevento

La proposta digitale di Windtre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, nella foto, continua ad estendere i servizi di connettività ultraveloce sul territorio della Campania raggiungendo Benevento con la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber. I cittadini e le imprese del capoluogo sannita, situato nell’entroterra appenninico e noto per lo storico Arco di Traiano e la famosa chiesa di Santa Sofia, potranno beneficiare della super fibra ‘Top Quality Network’ di Windtre che consente di supportare i servizi digitali più evoluti, con la massima velocità attualmente disponibile, una maggiore affidabilità e un minor tempo di latenza, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home. La linea ultraveloce di Windtre è attivabile con la nuova soluzione “Super Fibra”, che prevede la gratuità del costo di attivazione, navigazione illimitata in fibra Ftth fino a 1 Gigabit, un modem Wi-Fi per connettere contemporaneamente fino a 100 dispositivi e Giga illimitati da smartphone per un’esperienza che garantisce il massimo delle performance in navigazione.