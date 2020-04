Wes Durow, è il nuovo chief marketing officer di Extreme Networks

La società americana Extreme Networks, che si occupa software e soluzioni di networking per le aziende, ha un nuovo chief marketing officer: Wes Durow.

Con i suoi 25 anni di esperienza nel campo del marketing, nelle aree del cloud e delle reti, viene da un passato in Mitel, dove si è occupato di soluzioni cloud per la comunicazione e la collaborazione.

In passato, ha ricoperto ruoli nel marketing di Sonus Networks e Fonality, e prima ancora è stato vice president global marketing di Avaya, dove si è occupato di tutte le iniziative di marketing a seguito dell’acquisizione della divisione enterprise di Nortel. Durow ad inizio carriera era in ambito pubblicitario dove si è occupava di brand come American Airlines e Bank of America.