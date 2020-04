Virus: Fiera Radioamatore sarà virtuale

Collegati con Pordenone massimi esperti internazionali

Sabato 25 aprile si sarebbe dovuta inaugurare la storica Fiera del Radioamatore, nei padiglioni di Pordenone: un appuntamento che ogni anno porta in Friuli decine di migliaia di appassionati italiani e stranieri.

Nell’impossibilità di allestire gli stand per le limitazioni imposte, si è deciso di organizzare la “prima fiera virtuale” che si svolgerà interamente online su Facebook e YouTube, in diretta.



Dalle 14.30 alle 18.30 del 25 aprile, ci sarà un incontro organizzato in collaborazione con la sezione di Pordenone dell’Associazione Radioamatori Italiani e il supporto di FvgTech e MacPremium. Parteciperanno i massimi esperti del settore italiani e internazionali. Ci saranno anche dimostrazioni di apparati e strumentazione radio, racconti epici delle edizioni storiche della fiera, aneddoti dei radioamatori, racconti legati al terremoto del 1976, immagini e video d’annata del mondo della radiantistica, collegamenti radio con diverse parti del mondo.



L’aspetto forse più coinvolgente è che chiunque si collegherà potrà partecipare attivamente all’evento da casa, raccontando le proprie esperienze e facendo domande e osservazioni in diretta attraverso il sistema dei commenti, che poi saranno letti e a cui verrà data risposta in tempo reale.











ANSA