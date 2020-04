Vacanze: in Liguria, Sicilia e Toscana è boom di richieste di case con piscina o con giardino

Una settimana fa era stata la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a mettere in guardia gli europei sui piani per le vacanze: «Consiglierei di aspettare. Nessuno può fare previsioni affidabili per luglio e agosto, al momento». Ma lo scorso weekend ha aggiustato il tiro in un’intervista all’Expresso Sunday: «Penso che troveremo soluzioni intelligenti per trascorrere le vacanze estive. Forse un po’ diverse, con altre misure igieniche, con un po’ più di distanza sociale, ma le troveremo». Gli italiani si erano già mossi, come risulta dalla ricerca di case nelle località turistiche registrate dal portale Casa.it, con un’impennata per quelle dotate di piscina. Del resto anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nei giorni scorsi ha invitato gli italiani ad organizzarsi: «Al contrario di quanto sostiene la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, bisogna prenotare — ha detto —: è indispensabile per consentire di organizzare al meglio l’estate sui nostri 900 chilometri di spiagge. Abbiamo la possibilità di mantenere le distanze, di sistemare le masserie più degli alberghi…».

Piscina e giardino

«Nei comuni costieri sono addirittura quadruplicate le ricerche di case in affitto con piscina in Sicilia, Liguria e Toscana», spiega l’amministratore delegato di Casa.it Luca Rossetto. «Nelle prime 2 settimane di aprile a Palermo le abitazioni con piscina vengono cercate 6 volte di più rispetto al periodo precedente — prosegue Rossetto —, nella costiera ligure è sicuramente Santa Margherita Ligure a fare da padrona a questa tendenza con un aumento di ricerche di ben 43 volte in sole 2 settimane. Forte dei Marmi conserva sempre il suo appeal con un aumento del 200% ma anche la costiera livornese conferma l’esigenza di una casa con piscina con un aumento delle richieste di questa tipologia di 12 volte superiore l’inizio della crisi». Seconda tipologia molto richiesta è rappresentata dalla casa con giardino: «Raddoppiate le ricerche in Veneto, Campania, nel Lazio. Jesolo registra un + 209% seguita da Venezia con un +150%. Anche nel capoluogo partenopeo l’esigenza di una casa con giardino è molto sentita: in questo periodo le richieste sono triplicate rispetto al periodo precedente. Il trend si conferma anche nella capitale, che registra un aumento del 98%».

