Roberto Sommella è il nuovo direttore di Mf/Milano Finanza e del sito web delle due testate della Class Editori dove era arrivato a settembre scorso come condirettore.

La carriera di Roberto Sommella inizia alla redazione economica dell’Ansa dove lavora per 12 anni, in seguito è passato al gruppo Class, diventandone il vice direttore di Mf/Milano, nel 2013 è arrivato all’Autorità Antitrust come direttore delle relazioni esterne.

Ha collaborato con Corriere della Sera, Avvenire, Huffington Post ed è autore di alcuni libri: ‘L‘euro è di tutti’, ‘Sboom’, ‘Euxit, uscita di sicurezza per l’Europa’, ‘Gli Arrabbiati’, ‘Disuguaglianze‘, ‘MM Metodo Marchionne’.