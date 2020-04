Lucia Calvosa, nuovo presidente di Eni

Lucia Calvosa è stata nominata nuovo presidente di Eni, prendendo il posto di Emma Marcegaglia.

In ambito accademico ha il ruolo di professore ordinario di diritto commerciale nella Facoltà di Economia dell’Università di Pisa, città dove è stata inizialmente ricercatrice, poi professore associato, ordinario di Diritto commerciale e di Diritto fallimentare e per alcuni anni di Diritto Privato e di Diritto bancario.

E’ stata presidente del corso di laurea in Economia e Commercio per due mandati e presidente del Comitato didattico scientifico dell’Associazione ordine dottori commercialisti dell’Alto Tirreno.

In ambito manageriale Calvosa è stata nel board di Tim come consigliere indipendente, lo stesso ruolo lo ha ricoperto anche in Monte dei Paschi. E’ anche nel board della Società Editoriale Il Fatto ed è stata anche componente dei Consigli di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa, della Fondazione Arpa, della Camera di Commercio di Pisa e della Fondazione Pisa.

Nel 2008 è stata nominata socio della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa. Dal 2008 al 2011 è stata Presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato, dove ha rivestito anche incarichi di membro del Comitato delle Società Bancarie e di Consigliere di Amministrazione dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Ha ricevuto diversi riconoscimenti, nel 2012 l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, nel 2005 l’Ordine del Cherubino e nel 2010 la medaglia Unesco e infine nel 2015 il premio “Ambrogio Lorenzetti” per la buona governance nelle imprese.