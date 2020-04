L’azienda Iquii, digital consulting company, attiva nei settori finance, sport e retail, ha annunciato la nomina di Mirko Lalli ad amministratore dell’azienda, sostituendo Fabio Lalli, che assume il ruolo di chief business & innovation officer.

In concomitanza al cambio di vertice entrano in azienda anche Ernesto Paolillo (ex Ad/Dg Inter e Co-fondatore Financial Fair Play) e Silvio Sperzani (CEO di Doom Entertainment, società di Fedez acquisita recente del Gruppo Be ).