Illimity, con Aon offre telemedicina ai clienti della banca

Illimity (nella foto, il Ceo Corrado Passera), grazie a una partnership con Aon, mette a disposizione una vasta gamma di servizi di telemedicina ai clienti della sua banca digitale, con l’obiettivo “di garantire, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19, il più ampio accesso possibile all’erogazione di servizi medici a tutela della salute delle persone, limitando al massimo gli spostamenti e gli ingressi in strutture sanitarie già sottoposte a grande pressione”. A comunicarlo sono i due gruppi con una nota, che spiega come l’accesso ai servizi di telemedicina sia subordinato all’adesione al network OneNet di Aon, la rete di strutture sanitarie indipendenti messa a disposizione dei clienti di Illimitybank nell’ambito dell’accordo.