Finix, Flavia Weisghizzi è nuova head of marketing & communications

Da fine aprile, Flavia Weisghizzi è la nuova head of marketing & communications di Finix Technology Solutions, che si occupa in esclusiva della commercializzazione per l’Italia dei prodotti Fujitsu, in ambito client computing device, server e storage.

Nel suo nuovo incarico, si occuperà di potenziare un piano strategico “per rafforzare la percezione di Finix Technology Solutions, in Italia e all’estero, come hub di eccellenza nel mercato della trasformazione digitale” e supportare le aziende nei processi di innovazione tecnologica e di business.

Prima di lavorare in Finix, Weisghizzi ricopriva il ruolo di head of marketing central Europe in Codemotion, dopo un percorso di crescita all’interno dell’azienda, dove era passata da ruoli di communication manager e digital strategist.

Weishizzi ha una carriera decennale nel campo dei media e della comunicazione a livello internazionale, con esperienze nel mondo dell’innovazione e delle start-up, ha inoltre fatto parte di realtà come Gnome Foundation e Ubuntu.