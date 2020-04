Banco Bpm finanzia Cogenest con 13 milioni per la realizzazione di un impianto di biometano

Banco Bpm (nella foto, l’a. d. Giuseppe Castagna) ha finanziato l’azienda veneta Cogenest per la realizzazione nel veronese di un impianto di biodigestione in ambiente anaerobico per la produzione di biometano avanzato da destinare al settore dell’autotrazione. Cogenest è una società controllata dalla holding Iniziative Biometano che fa capo ad un gruppo di imprenditori veneti, impegnati in un ampio progetto di realizzazione di impianti di biometano su tutto il territorio nazionale. L’operazione, che prevede un finanziamento di 13 milioni di Euro, è relativa a un impianto che dovrebbe entrare in esercizio nei primi mesi del 2021 e si inquadra nella più ampia operatività di Banco Bpm relativamente sui temi della sostenibilità, che si è recentemente ampliata con l’istituzione di un plafond dell’ammontare complessivo di 5 miliardi.