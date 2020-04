Zeotap inaugura la sua Customer Intelligence Platform e nomina Jim Thoeni Global CRO

La piattaforma permette di convertire i dati proprietari in informazioni azionabili.

Oltre al lancio della sua nuova piattaforma la nuova Customer Intelligence Platform (CIP), Zeotap ha annunciato la nomina di Jim Thoeni come Chief Revenue Officer (CRO) globale.



La nuova Customer Intelligence Platform, è stata ideata per consentire ai brand di connettere e convertire i propri dati di prima parte (first-party data) in informazioni sui clienti azionabili in tutto il sistema marketing in più di una dozzina di paesi.

Jim Theni,in precedenza ha ricoperto il ruolo di Vice President per il Nord America del Marketing Cloud business di Salesforce, con un’esperienza ventennale a livello internazionale alla guida della società che ha diretto verso una crescita sostenibile.

In qualità di CRO di Zeotap, Thoeni avrà la responsabilità mondiale di tutti i team e delle attività.



Daniel Heer, Ceo e Founder di zeotap, ha dichiarato: “Stiamo capitalizzando cinque anni e mezzo di attività di asset-building e apprendimento. La nostra nuova piattaforma di Customer Intelligence non ha rivali in termini di dimensioni e portata. Siamo, inoltre, entusiasti di avere Jim con noi in questo emozionante momento per inaugurare una nuova era per zeotap, che sono fiducioso porterà ad altre storie di successo con i clienti”.