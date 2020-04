Wietse Mutters nominato nuovo amministratore delegato di Heineken Italia

Dal primo maggio Wietse Mutters sarà a tutti gli effetti il nuovo amministratore delegato di Heineken Italia, sostituendo Søren Hagh che dopo 4 anni lascia l’azienda per diventare Regional President Europe.

Wietse è entrato in Heineken nel 2008, come project manager vendite e distribuzione presso Brasseries de Bourbon.

In passato è stato amministratore delegato di Brana S.A., direttore generale e direttore commerciale di Pivare Skopje JV in Macedonia. Ha assunto inoltre ruoli commerciali in Nigeria, nel team della Regione AMEE e nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha guidato l’avvio di una start-up commerciale a Lubumbashi.