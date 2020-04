Tombolini lascia Camera Buyer, il nuovo presidente è Santucci

E’ stato affidato il ruolo di presidente della Camera Buyer Italia a Giacomo Santucci, noto per le sue esperienze professionali nel mondo della moda e del lusso.

E’ stato presidente de Il Bisonte, COO di Dolce & Gabbana e CEO di Gucci oltre a ricoprire incarichi anche in Prada, Malo e Salvatore Ferragamo.

Santucci prende il posto di Francesco Tombolini che ha lasciato le sue dimissioni a un anno e mezzo dalla nomina.

“Posso solo ringraziare i miei compagni di viaggio e tutti gli associati. Sono stati 18 mesi di grande lavoro, un lavoro volto a gettare le fondamenta per un metodo e una narrazione nuova per questa importante associazione. Non è certo un addio, ma un arrivederci, perché sarò sempre vicino a tutti i consiglieri, a tutti soci, a tutti i dipendenti, a tutti gli attori di questa bellissima famiglia. Di fronte a questa nuova sfida che ci dà il Coronavirus, serve una compagine unita, capace di avere la forza di dialogare con tutti i nostri partners a 360°, unita e coraggiosa, così come si è fatto fino ad oggi, ma se possibile di più”, ha dichiarato Tombolini.