IL MONDO DEL MARKETING

Mikado celebra la passione per le serie tv

La campagna #NoSpoiler con la firma di Together

Un percorso che il brand ha deciso di intraprendere insieme a Together, agenzia di comunicazione integrata del gruppo OneDay.

Mikado punta a rafforzare e amplificare la relazione con i suoi consumatori intorno alla passione per le serie tv. “Questo progetto per noi rappresenta un bell’esempio di way of working agenzia-cliente-centro media”, dice Tommaso Ricci, Chief Business Officer di Together. “Abbiamo lavorato tutti assieme in modo sinergico, dalla definizione dei mezzi basata su trend comportamentali e media diet del target di Mikado, fino alla scelta dei formati e dei messaggi di comunicazione”.

La campagna internazionale #NoSpoiler di Mikado arriva in Italia. Il primo compito di Together è stato adattare e rinnovare la campagna internazionale del brand: per gli amanti delle serie tv lo spoiler è sempre in agguato e Mikado, loro complice, li aiuta ad evitarlo. Una campagna pubblicitaria multisoggetto su affissioni dinamiche, Facebook, Instagram e display con soggetti della campagna internazionale e soggetti realizzati ad hoc sul calendario delle serie tv in Italia, ma anche soggetti social creati in tempo reale su alcune uscite italiane.

Un nuovo sito di un brand (Mikado) che si posiziona come “partner ufficiale dei tuoi momenti di serie tv” non poteva che essere pensato come un sito di streaming. “Un’idea semplice ma anche una scelta creativa forte, che il team di Mikado ha accolto subito con coraggio” dice Fabio Padoan, Chief Strategy & Creative Officer di Together. “Abbiamo unito due mondi, quello del prodotto e quello dei siti di streaming, per creare un nuovo linguaggio, che andasse al di là del sito e diventasse il linguaggio del brand”. Il prodotto diventa così protagonista di una serie di locandine digitali ispirate alle più importanti serie tv, undici soggetti con cui sul sito è stata sviluppata la storia “inventata” a puntate di Mikado ma anche il video di lancio e il video-trailer che dà il benvenuto agli utenti sul nuovo sito. Un linguaggio che entra in ogni momento dell’esperienza, dai prodotti raccontati sul sito come serie originali alle campagne di Mikado raccolte in un’area chiamata “La tua dispensa”.

La campagna #NoSpoiler prende vita in Italia anche con un progetto che vuole coinvolgere direttamente gli amanti delle serie tv, il #NoSpoiler generator, un tool con cui creare gli unici #NoSpoiler che non faranno arrabbiare, ma che anzi sapranno strappare una risata. Con il tool, infatti, si potranno creare degli spoiler combinando il personaggio di una serie con un’azione di un’altra serie, generando decine e decine di spoiler (im)possibili, come “Un estraneo sogna di diventare un attrice” o “Il Professore è la madre dei draghi”.

Per il lancio del tool, Together ha creato e pianificato con l’agenzia media Carat una campagna digitale integrata, che prevede diversi formati display, come masthead e skin, ma anche search e gmail. Una campagna multisoggetto che propone alcune delle combinazioni del #NoSpoiler Generator per spiazzare gli amanti delle serie tv e invitarle a creare il proprio #NoSpoiler.