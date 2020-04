Google lavora a una carta di debito

In partnership con le banche, si appoggerebbe su Google Pay

Google sta sviluppando una sua carta di debito, sia ‘fisica’ che virtuale, rivale della Apple Card. A riferirlo è il sito tecnologico americano TechChrunch, che cita fonti anonime e pubblica foto del prodotto.

Stando alle indiscrezioni, la carta si appoggerebbe sul sistema di pagamento ‘mobile’ Google Pay, e riporterebbe anche il brand della banca partner. Tra questi istituti ci sarebbero Citi e Stanford Federal Credit Union.

La carta sarebbe utilizzabile per pagamenti sia nei negozi, sia online e via smartphone. A supportarla ci sarebbe una app, sempre sviluppata da Google, per monitorare gli acquisti, controllare il saldo e bloccare il conto in caso di necessità.











ANSA