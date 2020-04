Ylenia Berardi nominata public affairs ed external relations di Avio Aero

E’ stata designata Ylenia Berardi come public affairs ed external relations di Avio Aero, azienda attiva nella produzione, progettazione e mantenimento dei componenti e sistemi per l’aviazione civile e militare, fornendo inoltre, soluzioni tecnologiche innovative per rispondere rapidamente ai tanti cambiamenti richiesta da un mercato esigente

Berardi con una laurea in Scienza della Comunicazione conseguita all’Università Sapienza e con la sua firma su differenti pubblicazioni a master universitari, ha maturato un’esperienza importante in diversi settori, passando per svariati ruoli nel comparto giornalistico per Telenorba, con la radio per Radio1 e dalla carta stampata per ‘Formiche’. Nel suo percorso lavorativo si evincono dapprima esperienze di un certo calibro, svolte alla Camera dei Deputati e, successivamente con la collaborazione alla presidenza della Commissione Affari esteri nella gestione dell’ufficio stampa di Magistratura indipendente per rinnovare il Consiglio superiore alla Magistratura.