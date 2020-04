WindTre, on air il nuovo spot girato da remoto

Vi segnaliamo un’interessante novità dal mondo della pubblicità. WindTre (nella foto, il Ceo Jeffrey Hedberg) è on air con un nuovo spot. Ve lo raccomandiamo perché non è uno spot come gli altri: è stato girato da remoto. Attore e regista dello spot, Marco Belloni che ha diretto il commercial da casa e in soli 5 giorni, coinvolgendo i suoi famigliari. Il commercial racconta il giorno del compleanno del piccolo Nicolò. Un giorno particolare perché, per ragioni di lockdown, non si svolgerà in maniera canonica: l’attesa festa si dovrà tenere in casa. Ma Niccolò non ha motivi di disperarsi perché, grazie alla Super Fibra di WindTre, il suo festeggiamento avverrà online: a celebrarlo nel suo giorno più importante, ci saranno gli zii, i nonni e anche Fiorello, presente in un simpatico cameo. Wunderman Thompson è l’artefice della creatività, Alto Verbano cura la produzione: XLR8. invece, si occupa della post-produzione. La colonna sonora è sempre affidata all’emozionante voce di Marco Mengoni che canta “Esseri umani”, un brano molto importante per questa serie di spot WindTre.