Torino, una “visita virtuale” per la ripresa del settore immobiliare

Creare una visita virtuale da remoto per guidare il cliente in un tour dell’immobile stanza per stanza, partendo semplicemente dalle foto e dalla planimetria di un immobile. E’ “Plan360”, la soluzione proposta dalla startup torinese “Realisti.co”, che, sfruttando la realtà virtuale, offre agli operatori del settore immobiliare la possibilità di creare in totale autonomia visite virtuali per qualsiasi tipologia di immobile.

L’attuale situazione di emergenza impedisce agli agenti di effettuare le visite agli immobili, e la soluzione proposta dalla startup torinese consente alle agenzie immobiliari di riprendere già oggi parte dell’operatività, con la possibilità di gestire le visite da remoto. E’ sufficiente caricare la planimetria quotata dell’immobile, per ricevere in pochi giorni il risultato finale consultabile all’interno del profilo “Realisti.co” dell’agente, che dovrà solo arricchire il virtual tour con le foto di ogni stanza. All’interno della visita è possibile inserire sia le foto tradizionali raccolte dall’agente che altre caricate direttamente dal proprietario, in modo da documentare al meglio l’immobile. Tutte le informazioni vengono poi elaborate in automatico e integrate in quella che sarà la visita virtuale vera e propria. Al fine di massimizzare la visibilità e l’efficacia dell’annuncio, la visita virtuale potrà essere integrata negli annunci immobiliari, condivisa sui propri canali social o inviata direttamente al cliente via WhatsApp. “Abbiamo lanciato un servizio che, attraverso la realtà virtuale, permette di realizzare la visita di un immobile partendo da una semplice planimetria 2D – spiega Edoardo Ribichesu, co-founder di Realisti.co – Nelle ultime settimane molte agenzie ci hanno contattato proprio per essere pronte a gestire la ripresa dell’attività, con soluzioni che possano evitare la visita fisica, in attesa di poter tornare a visitare o far visitare un immobile in serenità”.