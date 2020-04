TikTok, messaggi diretti solo ‘over 16′

Dal 30 aprile, utenti da oggi riceveranno notifica cambiamento

Stretta di TikTok sulla sicurezza, dal 30 aprile l’utilizzo della funzione Messaggi Diretti sarà solo per i maggiori di 16 anni. “Dopo il Collegamento Famigliare e la Gestione del tempo, implementate a inizio 2020, la nuova protezione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno volto a proteggere i membri più giovani della community”, spiega la società. Da oggi gli utenti riceveranno la notifica di questo cambiamento. Dal 30 aprile sia gli utenti già attivi sia i nuovi utenti che non soddisfano i requisiti di età non avranno più accesso alla funzione.

“I Messaggi Diretti sono uno strumento che permette alle persone di fare nuove amicizie e nuove conoscenze in qualunque luogo al mondo: ci rendiamo conto, tuttavia, che questa potenzialità positiva può prestarsi ad abusi. L’annuncio di oggi rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a mettere in atto protezioni proattive sempre più solide, che proteggano i membri più giovani della nostra community”, commenta Cormac Keenan, Head of Trust and Safety TikTok, Emea.

Ansa