Bormioli Pharma ha completato l’acquisizione di Gcl Pharma

Bormioli Pharma annuncia l’acquisizione del 100% delle quote di GCL Pharma, azienda italiana con sede a Vasto (Chieti) precedentemente parte del Gruppo Guala Closures e specializzata nella produzione di chiusure in gomma e alluminio per applicazioni farmaceutiche. GCL Pharma cambierà la propria ragione sociale in Bormioli Pharma Vasto Srl. “Siamo orgogliosi di potere accogliere i nostri nuovi colleghi nel Gruppo Bormioli Pharma – afferma Andrea Lodetti nella foto, CEO di Bormioli Pharma – Questa acquisizione ci permette di ampliare e completare la nostra offerta di packaging primario farmaceutico, specialmente per applicazione parenterale, ma anche di introdurre nuove tecnologie e nuove competenze professionali. Abbiamo già previsto un piano di investimenti industriali per il nostro stabilimento di Vasto, che permetterà di promuoverne lo sviluppo, attivando sinergie commerciali e operative e migliorando il livello di servizio ai nostri clienti. Diventare parte del Gruppo Bormioli Pharma rappresenta per la nostra azienda un’opportunità di crescita a livello internazionale e di miglioramento delle nostre capacità di innovazione per l’industria farmaceutica.« – sottolinea Fabio Rastelli, Site Manager della nuova Bormioli Pharma Vasto Srl.