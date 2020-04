IL MONDO DEL MARKETING

Loacker: al via la consultazione. Quattro agenzie competono nella gara media

Havas Media, Publicis Media e GroupM sfidano l’attuale partner Vizeum

L’azienda altoatesinaha realizzato nel 2019 un fatturato di 355,6 milioni di euro e nel nostro Paese, dove realizza circa il 70% delle vendite, è accreditata di una spesa pubblicitaria che in anni recenti è stata nell’ordine dei 5 milioni di euro l’anno.

Oltre a Vizeum, che al momento detiene l’incarico di media planning e buying del brand in l’Italia, al pitch starebbero partecipando almeno Havas Media, una centrale di Publicis Media e una di GroupM.

Sembrerebbe poi che ci siano stati contatti anche con Inititive (IPG), che però avrebbe declinato l’invito preferendo in questo momento concentrare le risorse sugli attuali clienti.

Tra gli altri partner pubblicitari di Loacker ci sono Cayenne, l’agenzia creativa che ha firmato la campagna di comunicazione con la famosa “La bontà è una scelta” lanciata nella seconda parte dello scorso anno, e Connexia, che cura la gestione social media e relazioni pubbliche.