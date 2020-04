Ecco iPhone SE, il melafonino economico

Simile all’iPhone 8, si piazza nella fascia media del mercato

Apple porta sul mercato un iPhone piccolo ed economico. Si tratta dell’iPhone SE di seconda generazione, per cui era attesa una presentazione nel mese di marzo, presumibilmente annullata a causa del coronavirus. Lo smartphone è stato invece presentato oggi con una nota stampa.

Come anticipato negli ultimi mesi da numerose indiscrezioni, l’iPhone SE è molto simile al “vecchio” iPhone 8. Ha uno schermo Lcd (quindi non Oled) da 4,7 pollici, più piccolo rispetto agli smartphone attuali che di norma superano i 6 pollici. Le cornici sono marcate, ed è presente il tasto Home assente sugli ultimi melafonini. Monta una singola fotocamera posteriore, da 12 megapixel, e una frontale da 7 megapixel. Il processore è però quello più potente di Apple, l’A13 Bionic, presente anche sui nuovi iPhone 11.

L’iPhone SE sarà prenotabile da venerdì 17 aprile, e in vendita dal 24 aprile. Il prezzo – 400 dollari in Usa che diventano 500 euro in Italia per la versione con meno memoria interna – è decisamente più basso rispetto agli iPhone classici, e consente a Apple di competere nella fascia media del mercato.















ANSA